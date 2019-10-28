Нове футбольне поле, бігові доріжки: стадіон «Русанівець» отримав друге життя (фото)



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Стадіон «Русанівець» запрацював після реконструкції Фото: пресслужба мера Києва

Кличко відкрив після реконструкції стадіон «Русанівець»

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті після реконструкції стадіону «Русанівець», що в Дніпровському районі столиці.

«Ми розпочали реконструкцію стадіону «Русанівець» минулого року. Цей стадіон є важливим спортивним об’єктом для Києва. Колись тут відбувалися футбольні матчі міського рівня, інші змагання. Але протягом багатьох останніх років він стояв занедбаним і непридатним для занять спортом», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба мера.

Столичний голова зауважив, що стадіон хотіли забудувати, як і стадіон «Спартак». Але місто відстояло цей спортивний об‘єкт, що є вкрай важливим для киян.

«Днями ми отримали можливість розпочати нарешті реконструкцію стадіону «Старт». Стадіон хотіли знищити. Там збиралися побудувати багатоповерхівки. Минулого тижня Київрада ухвалила рішення щодо виділення земельної ділянки, на якій розташований стадіон «Старт», у постійне користування спортивного комплексу», - наголосив мер Києва.

Реконструкцію стадіону розпочнуть уже наступного року.

Щодо «Русанівця», то він стане новою тренувальною базою для легкоатлетів і місцем занять спортом для мешканців району.

«Стадіон «Русанівець» - муніципальний. У першу чергу, тут займаються діти - з дитячо-юнацьких шкіл, шкіл, що знаходяться поряд. Також він відкритий для кожного, хто живе в нашому місті. Будь ласка, приходьте, займайтеся спортом!» - додав мер.

Проект реконструкції стадіону включав:

повне оновлення футбольного поля з круговими біговими доріжками та спортивними майданчиками (сектор для стрибків з жердиною, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра, яма з водою для стипль-чезу);

будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними, душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом;

облаштування трибун з навісом на 480 місць;

встановлення інформаційного електронного табла, освітлення футбольного поля та території стадіону, системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, протипожежного захисту та системи контролю доступу;

встановлення сучасного спортивного обладнання.

Нагадаємо, завершити роботи та відкрити стадіон планували у серпні 2019 року.

Дивіться репортаж «Главкома» зі стадіону «Русанівець».