Кличко: Столиця отримала можливість розпочати реконструкцію стадіону «Старт»



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За словами мера, стадіон «Старт» реконструюють із урахуванням усіх сучасних вимог

«Кілька років тому, коли прем’єром був нині втікач Азаров, стадіон «Старт» хотіли знищити», - нагадав Кличко

Рішення Київради щодо виділення земельної ділянки, на якій розташований стадіон «Старт», у постійне користування КП «Спортивний комплекс «Старт» дозволить місту розпочати реконструкцію спортивного об‘єкту.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone.

«Кілька років тому, коли прем’єром був нині втікач Азаров, стадіон «Старт» хотіли знищити. Там збиралися побудувати багатоповерхівки. Ми тоді спортивну споруду відстояли. Добилися, аби її передали в державну власність, щоб згодом Київ отримав стадіон на баланс міста і зміг його відремонтувати. І рішення, яке ухвалила сьогодні Київрада, відкриває нам можливість нарешті розпочати велику реконструкцію і відновити легендарний стадіон», - зазначив Кличко.

За словами мера, стадіон «Старт» реконструюють із урахуванням усіх сучасних вимог.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, пройшло пленарне засідання IX сесії 8 скликання Київської міської ради.

Відповідно до постанови Київської міської виборчої комісії, достроково припинили свої повноваження четверо депутатів Київської міської ради VIII скликання у зв’язку з обранням до Верховної Ради України.