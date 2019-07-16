У Києві відкрили новий футбольно-легкоатлетичний стадіон (фото)

Поки Юлія Левченко та інші оратори виступали, Віталій Кличко зробив кілька десятків селфі Іван Вербицький

У районі Русанівки повноцінних стадіонів не було

Вчора, 15 липня, у Києві відкрився новий легкоатлетично-футбольний стадіон «Русанівець» (точна адреса споруди – вулиця Ігоря Шамо, 10).

Почесними гостями відкриття стали мер столиці Віталій Кличко, а також титуловані українські легкоатлетки – чемпіонки Європейських ігор-2019 Яна Качур і Тетяна Мельник, а також срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко зі своїм тренером Іриною Пустовойт. Двоє останніх прибули на церемонію безпосередньо з аеропорту «Бориспіль». Юлія зі своєю наставницею поверталися з шведського Євле, з чемпіонату Європи серед спортсменів, не старших 23-х років, де Левченко стала чемпіонкою.

На футбольному полі з найсучаснішим штучним покриттям безкоштовно тренуватимуться хлопці місцевої школи «Джуніор». Стадіон освітлюється з чотирьох прожекторних веж, обладнаний електронним табло і відеоекраном. Легкоатлетичні доріжки й сектори стануть у найближчому майбутньому базою для підготовки не лише для спортсменів із Києва, а й при потребі для збірників з інших українських міст.

«На Русанівці досі не було повноцінного легкоатлетичного стадіону, - каже «Главкому» президент Федерації легкої атлетики Києва Віктор Грінюк. – Це проблема, адже в цьому районі живе чимало дітей, які через відсутність умов були відрізані від Королеви спорту. Далеко не кожен батько захоче возити сина чи доньку кудись у центр. Тепер, з появою «Русанівця», ця проблема вичерпалася. Секція легкої атлетики на цьому стадіоні буде безкоштовною».

За словами Віктора Ростиславовича, бігові доріжки на «Русанівці» мають бути доведені до пуття найближчими днями. «Ми постелили нижній гумовий шар, - каже пан Грінюк. – Найближчим часом будуть покладені інші шари, аж до верхнього, який пофарбуємо в червоний чи блакитний колір і нанесемо розмітку».

Крім того, по обидва боки стадіону будуть обладнані легкоатлетичні сектори – з одного боку для стрибків з жердиною та стрибків у висоту, а з іншого – два сектори для стрибків у довжину. Крім того в куті поруч із одним із виходів залишене місце для конструювання сектора для штовхання ядра.

Цікаво, що поруч із стадіоном функціонує кілька тенісних кортів. Діти на них теж займаються безкоштовно. Ці корти збудовані за кошт найкращого в історії українського тенісу гравця Андрія Медведєва.