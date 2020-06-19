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    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)

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    Під час рейду перевірили 9 закладів на Хрещатику - На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    Під час рейду перевірили 9 закладів на Хрещатику
    Фото: КМДА

    Держпродспоживслужба та муніципальна охорона перевірили дотримання карантинних заходів у ресторанах і кафе

    Спільні групи у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Муніципальною охороною здійснили перевірку та контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування на вулиці Хрещатик.

    Під час рейду перевірили 9 закладів (ресторанів і кафе), порушення карантинних заходів виявили у двох із них. Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення та куріння кальянів на літніх майданчиках.

    На підставі виявлених порушень на посадових осіб двох ресторанів було складено два протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

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    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)
    На недотриманні карантину попалися два ресторани на Хрещатику (фото)

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Нагадаємо, столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

    В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

    Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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    Київ штраф ресторан карантин Хрещатик коронавірус
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