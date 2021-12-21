  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП заблокувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дві автівки після зіткнення вилетіли на колії - ДТП заблокувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)
    Дві автівки після зіткнення вилетіли на колії
    фото: скріншот із відео

    Пасажирам трамваїв довелося пересідати на інший транспорт

    Сьогодні, 21 грудня, близько 11 години на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Причиною зупинки стала ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв № 1к, 3 на вул. Борщагівській – Повітрофлотському пр-ту.

    На місце було викликано поліцію.

    Організовано роботу автобусів 2Т до ст. «Старовокзальна».

    Рух трамваїв було відновлено о 11:40.

    Як повідомлялося, ввечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

    Снігопад у Києві, який тривав 20 грудня, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

    На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТП заблокувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)