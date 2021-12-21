ДТП заблокувала рух трамваїв швидкісної лінії (відео)

Дві автівки після зіткнення вилетіли на колії

Пасажирам трамваїв довелося пересідати на інший транспорт

Сьогодні, 21 грудня, близько 11 години на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Причиною зупинки стала ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв № 1к, 3 на вул. Борщагівській – Повітрофлотському пр-ту.

На місце було викликано поліцію.

Організовано роботу автобусів 2Т до ст. «Старовокзальна».

Рух трамваїв було відновлено о 11:40.

Як повідомлялося, ввечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

Снігопад у Києві, який тривав 20 грудня, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.