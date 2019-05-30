Обережно, амброзія! У Києві розпочали боротьбу з небезпечним алергеном



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Амброзія - один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини

Створено карту балансових територій, де були вжиті заходи із знищення карантинних бур’янів

У столиці КО «Київзеленбуд» разом зі своїми підприємствами розпочали сезон боротьби із рослиною-алергеном - амброзією.

Зазначається, що із небезпечним бур’яном борються двома способами: скошуванням або обприскуванням препаратом на основі природних мінералів. що викликає в`янення амброзії.

«У разі якщо ви хочете позбутися її на своїй території, ми можемо допомогти вам на договірних умовах… Тож дізнатись більше про заходи боротьби ви можете за тел: 0971172287», - повідомили у «Київзеленбуді».

З очищеними осередками розповсюдження амброзії можна ознайомитися на карті:

Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання. «Якщо використовувати цей метод в Києві, то через п'ять років ми забудемо про проблему з амброзією. На один гектар потрібно буде витратити всього 300 гривень. В Києві її максимум 20 гектарів. Це набагато дешевше, ніж косити її косарками», - розповів директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

Амброзія - один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.