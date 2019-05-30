Обережно, амброзія! У Києві розпочали боротьбу з небезпечним алергеном
Створено карту балансових територій, де були вжиті заходи із знищення карантинних бур’янів
У столиці КО «Київзеленбуд» разом зі своїми підприємствами розпочали сезон боротьби із рослиною-алергеном - амброзією.
Зазначається, що із небезпечним бур’яном борються двома способами: скошуванням або обприскуванням препаратом на основі природних мінералів. що викликає в`янення амброзії.
«У разі якщо ви хочете позбутися її на своїй території, ми можемо допомогти вам на договірних умовах… Тож дізнатись більше про заходи боротьби ви можете за тел: 0971172287», - повідомили у «Київзеленбуді».
З очищеними осередками розповсюдження амброзії можна ознайомитися на карті:
Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання. «Якщо використовувати цей метод в Києві, то через п'ять років ми забудемо про проблему з амброзією. На один гектар потрібно буде витратити всього 300 гривень. В Києві її максимум 20 гектарів. Це набагато дешевше, ніж косити її косарками», - розповів директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.