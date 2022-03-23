Українські медійники просять іноземні ЗМІ не називати «війною Путіна» чи «українською кризою» вторгнення РФ

Іноземних журналістів просять чітко вказувати, що «Крим та окремі частини Донецької і Луганської областей були анексовані та окуповані російськими силами у 2014 році»

Іноземних журналістів просять не подавати російську пропаганду як одну з позицій «рівноправних сторін»

Представники української журналістської спільноти звернулися з відкритим листом до іноземних колег, які висвітлюють війну Росії в Україні, в якому закликали не вживати помилкової термінології, яка підтримує російську дезінформаційну кампанію про війну.

Зокрема, українська медіаспільнота закликає не називати вторгнення Росії в Україну «кризою», «конфліктом», «військовою операцією» і не називати їх «українськими» («українська криза» чи «конфлікт в Україні»). «Це – повномасштабне вторгнення до України, або ж війна проти України. Ми просимо вас коректно вказувати роль Росії у війні, вживаючи терміни «війна Росії в Україні» та/або «російське вторгнення в Україну», – йдеться у зверненні.

Його підписанти також закликали «не вживати повсюдно термін «війна Путіна». Навіть коли хочеться вірити, що цю війну було розпочато виключно через президента Росії, кілька опитувань, що їх здійснили різні центри та організації (Savanta ComRes, ВЦИОМ, дослідницький проєкт «Чи хочуть росіяни війни?»), показали, що мовчазна більшість росіян – близько 60% – підтримують війну».

Поради іноземним ЗМІ щодо того, як правильно називати російське вторгнення в Україну

Крім того, іноземних журналістів просять чітко вказувати, що «Крим та окремі частини Донецької і Луганської областей були анексовані та окуповані російськими силами у 2014 році», не подавати російську пропаганду як одну з позицій «рівноправних сторін» і залучати українських експертів.

«Наратив, який описує війну як таку, що точиться між Росією і Заходом, заперечує суб’єктність України – те, що народ України чітко демонструє своїм опором вторгненню Росії. НАТО – це альянс, базований на праві суверенних націй на колективну безпеку, закріпленому в Статті 51 Хартії ООН. Фокусуючись на «розширенні», медіа закріплюють кремлівське виправдання війни й ігнорування демократичного вибору народу України, який хоче жити в мирі та бути вільним від агресії з боку Росії», – додали автори звернення.

Повний текст відкритого листа українських журналістів до іноземних колег

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Джерело: Радіо Свобода