Київ знову зазнав обстрілів: пошкоджений торговий центр і приватні будинки (фото, відео)

Вибухи пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці

У ніч проти 23 березня ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр , будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор в Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки» – розповів він.

Крім того, зранку 23 березня обстрілу зазнав Шевченківський район.

«На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється», – сказав Микола Поворозник.

Нагадаємо, у середу, 23 березня, вранці в Києві пролунали вибухи.

Раніше 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

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