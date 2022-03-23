  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ знову зазнав обстрілів: пошкоджений торговий центр і приватні будинки (фото, відео)

    Унаслідок обстрілів травмовані четверо людей - Київ знову зазнав обстрілів: пошкоджений торговий центр і приватні будинки (фото, відео)

    Унаслідок обстрілів травмовані четверо людей

    фото: Микола Поворозник/ Facebook

    Вибухи пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці

    У ніч проти 23 березня ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр , будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор в Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки» – розповів він.

    Крім того, зранку 23 березня обстрілу зазнав Шевченківський район.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Унаслідок обстрілів травмовані четверо людей. фото: Микола Поворозник/ Facebook
    Унаслідок обстрілів травмовані четверо людей. фото: Микола Поворозник/ Facebook

    «На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється», – сказав Микола Поворозник.

    Нагадаємо, у середу, 23 березня, вранці в Києві пролунали вибухи.

    Раніше 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ війна рятувальники Україна КМДА окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ знову зазнав обстрілів: пошкоджений торговий центр і приватні будинки (фото, відео)