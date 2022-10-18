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Обстріл ТЕЦ у Києві. СБУ розпочала провадження

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл ТЕЦ у Києві. СБУ розпочала провадження
Росія вранці завдала удару по енергетичному об'єкту у Києві
фото: соцмережі

СБУ наголошує, що атака на цивільний об’єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни

Слідчі Служби безпеки України розпочали нове кримінальне провадження за фактами обстрілу ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

«Цілеспрямована російська атака на цивільний об’єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни і отримала відповідну правову кваліфікацію: провадження відкрите за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни – «Главком»)», – наголошують у спецслужбі.

Наразі слідчі Управління СБУ в м. Києві та Київській області працюють на місці обстрілу, досліджуючи усі обставини та ланцюжок причетних до цього росіян.

«Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це чергове звірство поніс заслужене покарання», – додали в СБУ.

Київська міська військова адміністрація заявила, що мета атак Росії по об’єктах цивільної інфраструктури – залишити киян без тепла, світла та води, аби посіяти паніку.

«Вранці місто вкотре зазнало ракетних ударів. Понад тиждень Росія намагається вразити об’єкти цивільної інфраструктури. Мета – залишити нас без тепла, без світла, без води. Противник хоче посіяти паніку. Але йому це не вдасться», – наголошується у повідомленні.

Столична адміністрація закликає містян не публікувати фото та відео наслідків російських ударів, оскільки це допомагає противнику аналізувати результати ураження.

«Ми звертаємося до всіх: не робіть росіянам послугу, не поширюйте наслідки ударів по об’єктах критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Внаслідок обстрілу у Києві наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію. 

Обстріл ТЕЦ у Києві. СБУ розпочала провадження фото 1

Також відомо, що через обстріл РФ був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Києві, через що є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини. 

Теги: СБУ війна Київ

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