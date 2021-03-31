Обухівська міськрада не прореагувала на подорожчання маршруток

Проїзд на маршрутному таксі до Обухова зріс на 35%

Всього вісім депутатів підтримали відповідне звернення

Лише вісім депутатів Обухівської міськради проголосували за включення до порядку денного звернення до керівництва обладміністрації щодо перевірки законності і економічної обґрунтованості підвищення тарифу перевізника ТОВ «Обухівтранс». Про це пише депутат Обухівської міськради Богдан Яцун на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до законодавства, Київська обласна державна адміністрація є замовником цих послуг і єдиним державним органом, що за договором має повноваження щодо контролю за тарифами перевізника.

Нагадаємо, що з 13 березня 2021 року перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тариф на приміському автобусному маршруті №311 «Обухів – Київ АС «Видубичі» з 28 до 38 грн, що становить збільшення на близько 35%.

Але для більшості депутатів - таке різке підвищення тарифу для людей зовсім не проблема.

«Результати голосування поіменно. Не підтримали без жодних аргументів розгляд звернення одноголосно фракції «Батьківщина», «За майбутнє», «Сила людей», «Наш край» та більшість присутніх депутатів фракцій «Європейська солідарність» і «Слуга народу». Директор «Обухівтрансу» та депутат від Батьківщини О. Лук'яненко з місця подякував за підтримку». – написав депутат.

Фактично у повному складі за звернення проголосувала тільки фракція «Голосу».

Нагадаємо, що у Борисполі з 1 квітня 2021 року квітня тарифи на водопостачання зростуть з 30 грн 47 коп. до 40 грн 08 коп. за 1 м.куб.

Також стало відомо, що власники київських маршрутних таксі знову обіцяють підвищити плату за проїзд з найближчої суботи.