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    На Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст (фото)

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    Йдеться про міст через річку Ірпінь - На Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст (фото)
    Йдеться про міст через річку Ірпінь
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через трасу Р-04

    Під Києвом на дорозі Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка вперше ремонтують міст, збудований 53 роки тому. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Київської області.

    Ыдеться про міст через річку Ірпінь.

    Ремонт мосту триває на дорозі Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка км 11+818. Наразі ведуться підготовчі роботи та будується об’їзний міст біля наявного.

    «У ході капітального ремонту мосту будуть замінені балки прогонової будови, відремонтовано проїзну частину, встановлено нові знаки, нанесено розмітку, встановлено нове перильне та бар’єрне огородження», – повідомили дорожники.

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    На Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст (фото)
    На Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст (фото)

    Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через трасу Р-04.

    Міст на дорозі Р-04 протяжністю 89,3 метри, збудований у 1968 році, та з того часу жодного разу капітально не ремонтувався. До ремонту стан споруди було визначено як 5 – непрацездатний.

    Як раніше повідомлялося, цього року Київ замовив ремонт мостів і доріг на пів мільярда гривень.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги Ірпінь ремонт міст Біла Церква
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    На Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст (фото)