До кінця року на Київщині планують відремонтувати 47 доріг

На ремонт доріг на Київщині передбачено 1,2 млрд грн субвенції з держбюджету

Цього року заплановані роботи на 47 дорожніх об’єктах Київської області. Загалом заплановано прокласти 77,7 км нового асфальтного покриття, з них 42,45 км вже облаштували. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«У рамках «Великого будівництва» ми не лише оновлюємо соціальну інфраструктуру, а й турбуємося про те, щоб людям було зручно до неї дістатись. А для цього потрібні якісні дороги, причому скрізь, а не лише в містах», – зазначив Володін.

Йдеться про 41 об’єкт капітального ремонту, чотири об’єкти поточного середнього ремонту, один об’єкт реконструкції та ще один нового будівництва. На їх реалізацію та експлуатацію передбачено 1,2 млрд грн субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки. Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

Також в Київській області готуються до початку будівництва обхідної дороги навколо столиці.

До слова, заступник голови Офісу президента України та куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко прискорив будівництво заміського будинку в котеджному містечку під Києвом, який оформлений на його дружину Олену.

Нагадаємо, Тимошенко у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото).

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