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    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)

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    Наразі на ділянці від вул. Сім&rsquo;ї Кульженків до вул. Богатирської влаштовують насип земляного полотна - Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Наразі на ділянці від вул. Сім’ї Кульженків до вул. Богатирської влаштовують насип земляного полотна
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Столична влада запевняє, що будівництво йде за планом

    Будівництво Великої Окружної дороги триває за планом. За сприятливих погодних умов планується вже до кінця цього року завершити роботи та запустити автомобільне сполучення від Мінського проспекту до вул. Богатирської. Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

    За його словами, наразі на ділянці від вул. Сім’ї Кульженків до вул. Богатирської влаштовують насип земляного полотна, шумозахисний екран, підпірну стінку ПС-1 і ПС-2, добудовують підземний пішохідний перехід та проводять будівельно-монтажні роботи на двох транспортних розв’язках на перетинах із залізницю та вул. Богатирською.

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    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)
    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)

    Одночасно виконують роботи з прокладання інженерних мереж: водопроводу, ливневої каналізації, очисних споруд, магістрального газопроводу, електромереж із трансформаторними підстанціями тощо.

    Наступним етапом буде проведено дорожні роботи на основному проїзді від вул. Сім’ї Кульженків до вул. Богатирської із з’їздами.

    «Щоб запустити автомобільне сполучення Великою Окружною дорогою вже в цьому році, на будівництві щоденно працює понад 90 машин і механізмів та до 100 дорожніх будівельників. Наразі будівництво йде за планом. Сподіваємося, що погода й надалі сприятиме роботам і дозволить завершити їх у визначені терміни», – додав Олександр Густєлєв.

    Нагадаємо, ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

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    Теги: Київ дороги будівництво Укравтодор КМДА влада
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    Будівництво київської Великої Окружної: коли запуститься автомобільне сполучення (фото)