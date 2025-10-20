Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»

Реалізація масштабного проєкту «Чисте небо» у Києві розпочалася у липні 2025 року

Вночі 10 вересня перехоплювачі дронів з «Чистого неба» знищили майже сотню російських безпілотників

Сьогодні вночі, 20 жовтня, на рубежах Київської області в межах проєкту «Чисте небо» знищували ударні російські дрони. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, усього з початку роботи проєкту збили майже 1700 цілей.

«Разом з громадами Київщини постійно працюємо над посиленням оборонців. Нарощуємо спроможності проєкту «Чисте небо», збільшуємо кількість екіпажів, покращуємо матеріально-технічну базу», – сказав Калашник.

Також, за даними голови КОВА, вночі 10 вересня перехоплювачі дронів з «Чистого неба» знищили майже сотню російських безпілотників, це була найкраща робота за весь час проєкту.

Нагадаємо, у липні у столиці України розпочалася реалізація масштабного проєкту «Чисте небо» для посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Повідомлялоя, що для цього будуть задіяні вітчизняні дрони-перехоплювачі. На реалізацію цієї ініціативи планувалося виділити 260 млн грн.