Головна Київ Новини
search button user button menu button

Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»
Реалізація масштабного проєкту «Чисте небо» у Києві розпочалася у липні 2025 року
фото: Київська обласна військова адмністрація

Вночі 10 вересня перехоплювачі дронів з «Чистого неба» знищили майже сотню російських безпілотників

Сьогодні вночі, 20 жовтня, на рубежах Київської області в межах проєкту «Чисте небо» знищували ударні російські дрони. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, усього з початку роботи проєкту збили майже 1700 цілей.

«Разом з громадами Київщини постійно працюємо над посиленням оборонців. Нарощуємо спроможності проєкту «Чисте небо», збільшуємо кількість екіпажів, покращуємо матеріально-технічну базу», – сказав Калашник.

Також, за даними голови КОВА, вночі 10 вересня перехоплювачі дронів з «Чистого неба» знищили майже сотню російських безпілотників, це була найкраща робота за весь час проєкту. 

Нагадаємо, у липні у столиці України розпочалася реалізація масштабного проєкту «Чисте небо» для посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Повідомлялоя, що для цього будуть задіяні вітчизняні дрони-перехоплювачі. На реалізацію цієї ініціативи планувалося виділити 260 млн грн. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»
Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua