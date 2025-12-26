Головна Київ Новини
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер


Рух відновлено о 08:10, проте курсування транспорту наразі відбувається з відхиленням від графіка

Сьогодні вранці, 26 грудня, у Шевченківському районі столиці стався збій у роботі громадського транспорту. Через аварію за участю сторонніх автомобілів був заблокований рух трамваїв №14 та №15. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Масове скупчення трамваїв спостерігалося в районі перетину вулиць Дегтярівської, Табірної та авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Скупчення трамваїв в районі перетину вулиць Дегтярівської, Табірної та авіаконструктора Ігоря Сікорського
Скупчення трамваїв в районі перетину вулиць Дегтярівської, Табірної та авіаконструктора Ігоря Сікорського


Через те, що автівки учасників ДТП заблокували колії, рух електротранспорту був неможливим. На місце події викликали наряди поліції для оформлення протоколу та розчищення проїжджої частини. 

Станом на зараз рух трамваїв відновлено.

«Рух відновлено о 08:10, проте курсування транспорту наразі відбувається з відхиленням від графіка», – наголосили у «Київпастрансі».

Пасажирам радять враховувати затримки та заздалегідь планувати свій час у дорозі.

Патрульна поліція Києва повідомляла, що 26 грудня очікується ускладнення погодних умов: на більшій частині території України, окрім крайнього заходу, очікується сніг, на дорогах – ожеледиця.

Теги: Київ громадський транспорт

