«Про Я»: Національний музей історії показав понад 250 предметів із Межигір'я (фото)

Виставка «Про Я. З життя української «еліти»

«Про Я» – подорож у внутрішній світ людини, для якої країна була «приватною територією», а мірилом влади – кількість позолоти

У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка «Про Я. З життя української «еліти». Експозиція пропонує критично поглянути на постать Віктора Януковича як символ тотальної корупції та проросійського курсу, що призвів до глибокої кризи державного управління. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Презентація виставки фото: Національний музей історії України

В основі проєкту – понад 250 предметів, покинутих у резиденції «Межигір’я» після втечі Януковича у лютому 2014 року. Вилучені правоохоронцями артефакти тепер слугують не декораціями розкоші, а речовими доказами епохи.

«Це не просто демонстрація предметів розкоші, а ретельно зібраний портрет епохи, де держава слугувала лише тлом для самомилування правителя. Представлені матеріали ілюструють стиль життя так званої «псевдоеліти», яка формувалася на хвилі стрімкого збагачення та цілковитої відсутності публічної відповідальності», – зазначають організатори.

Ікона Божої матері у позолоченій рамці тепер є експонатом виставки фото: Національний музей історії України

Організатори описують проєкт як подорож у внутрішній світ людини, для якої країна була «приватною територією», а мірилом влади слугувала кількість позолоти.

«Це не просто показ предметів розкоші, а ретельно зібраний портрет епохи, де держава була лише фоном, а власне відображення – головним експонатом. Революція Гідності стала не лише переломним моментом історії, а й логічним кінцем цього періоду», – зазначають у музеї.

Експонат виставки «Про Я. З життя української «еліти» фото: Національний музей історії України

Втеча Януковича, як наголошують автори, засвідчила не лише особисту поразку «Я», а також крах моделі управління, побудованої на імітації величі та ігноруванні суспільства. Речі, які не встигли вивезти з Межигір'я, сьогодні перетворилися з побутових предметів на історичні свідчення.

«Експозиція візуалізує внутрішню порожнечу й прагнення до демонстративного пафосу через еклектичні «театральні декорації» побуту: від золочених ікон та мармуру до портретів власників у стилі Людовіка ХІV. Така коштовна розкіш, що виставлялася напоказ на тлі занепаду лікарень, шкіл та доріг, підкреслює глибоку байдужість тодішньої верхівки до потреб громадян. Шлях Януковича – від кримінального минулого в Єнакієвому до побудови авторитарної клептократії за російським зразком – демонструє закономірну трансформацію топкорупціонера в державного зрадника. Події Революції гідності стали переломним моментом, що поклав край цій моделі управління, побудованій на імітації величі й ігноруванні суспільних запитів», – додали організатори.

Виставка «Про Я. З життя української «еліти» у Національному музеї історії України фото: Національний музей історії України

Коли: щодня, з 10:00 до 18:00, каса музею до 17:00.

Місце проведення: Національний музей історії України: вулиця Володимирська, 2.

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.