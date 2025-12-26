У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів

На платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що подія сталася ввечері 25 грудня на станції метро «Контрактова площа».

За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому – поранення руки.

«Потерпілих госпіталізовано, нападника поліцейські затримали на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

