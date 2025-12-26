Головна Київ Новини
У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів
Нападника поліцейські затримали на місці події
фото: Національна поліція України

На платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що подія сталася ввечері 25 грудня на станції метро «Контрактова площа».

За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому – поранення руки.

«Потерпілих госпіталізовано, нападника поліцейські затримали на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше чоловіка, який в Києві до смерті побив перехожого за зауваження, засудили до восьми років в'язниці. 

Також повідомлялося, що у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. 

