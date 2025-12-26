Куди піти з дітьми у Києві на новорічні свята: список цікавих локацій

Для дітей у столиці заплановано багато цікавих заходів

Київ новорічний наповнюється особливою атмосферою – концерти, вистави та сімейні розваги створюють безліч можливостей для відпочинку. Якщо ви шукаєте, куди піти в Києві на свята, «Главком» підготував добірку головних подій для планування сімейного дозвілля.

Зміст

Новорічні ялинки та вистави

Резиденція Санти

Цієї зими на ВДНГ знову запалюється світло казки – Резиденція Санти 2025 відкриває свої двері у першому павільйоні, саме там, де десять років тому народилася ця традиція.

На дітей чекають веселі ельфи, зустріч із самим Сантою, святкові фотозони, інтерактивні розваги та атмосфера, у якій відчувається справжній дух Різдва.

Коли: грудень – січень, щодня з 10:00 до 20:00.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Новорічна вистава «Казка про 12 місяців»

25 -28, 30 грудня 2025 року та 2, 3 січня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться дитячий спектакль «Казка про 12 місяців».

Вистава «Казка про 12 місяців» – поєднує у собі три надзвичайно важливі складові: передові технології, казкові образи та сучасну хореографію. Додайте сюди оригінальну історію відомої чеської казки і отримаєте беззаперечний хіт для всієї родини!

Коли: 26 грудня – 4 січня.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Вертеп: Маланка загубилася!

В Театрі Юного Глядача (ТЮГ) відбудеться спектакль «Вертеп: Маланка загубилась». В українській народній традиції свято Маланки поєднує у собі дохристиянські та християнські обряди. На глядачів чекають: неймовірні українські колядки та щедрівки, традиційне українське водіння кози, веселі забави, маланкування, коляда, традиційний біблійний сюжет про Ірода і Смерть.

Спектакль «Вертеп: Маланка загубилась» – легкий та доступний спосіб розповісти дітям про давні українські традиції та обряди. Вистава також буде цікава дорослим, адже ніколи не пізно згадати те, що забулося, або відкрити для себе щось нове.

Коли: Театр Юного Глядача (ТЮГ), вул. Липська, 15/17.

Місце проведення: 26 грудня 2025 - 09 січня 2026.

Лускунчик і Мишачий король

Фентезі для дітей, дорослих і тих, кому вкрай необхідно пригадати, що добро завжди перемагає.

Вистава створена за мотивами казки Ернста Теодора Амадея Гофмана – але в новому, сучасному прочитанні. Тут є елементи відеоігор, буде весело, яскраво і часом трішки лячно. Це вистава-гра. Але за грою – справжні емоції. Бо ця історія про сміливість, довіру, любов і боротьбу зі страхами, які знайомі і дітям, і дорослим.

Будьте готові взяти участь у великій антистрес-битві сніжками та допомогти Лускунчикові перемогти підступне військо мишей.

Коли: 25 грудня 2025 - 23 січня 2026

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Різдво & штучний інтелект Battle

Фантастична вистава «Різдвяні пригоди з ШІ» ставить перед глядачем головне питання нашого часу: чи зможе живе Різдво з його колядками, дивами й щирими почуттями вистояти перед холодним розумом штучного інтелекту?

Підліток Богдан прагне легких рішень – і випадково оживляє свій штучний інтелект на ім’я Аїшко. Спочатку це здається грою, але поступово машина бере гору: вона розумніша, спритніша, привабливіша.

ШІ втручається у людські стосунки, маніпулює почуттями, а згодом навіть кидає виклик самому духу Різдва. Та коли у гру вступають любов, віра і справжня людяність – починається боротьба, від якої залежить не лише доля героїв, а й сенс самого свята.

Це історія про те, як легко втратити людяність у світі цифрових спокус – і як важливо пам’ятати, що Різдво живе там, де є добро, милосердя й душа.

Коли: 26 грудня 2025 - 02 січня 2026

Місце проведення:Національна музична академія України

м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Лускунчик Гофмана

Київська опера пропонує нове прочитання відомої казки – балетну виставу «Лускунчик Гофмана»! Знаний український композитор Іван Небесний створив оригінальну музику, надавши легендарному твору свіжого сучасного звучання.

Балет «Лускунчик Гофмана» поєднує класичні мотиви з новітніми тенденціями, відкриваючи глядачу незвідані глибини історії, знайомої з дитинства. Це унікальна можливість побачити казку Гофмана у неочікуваному ракурсі – із хореографією у неокласичному стилі, яскравим сценічним дизайном та музикою, що проникає у саме серце.

Коли: 26 грудня 2025 - 11 січня 2026

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), вул. Межигірська, 2.

Казка про музичну ялинку

У Ляльковому театрі на лівому березі Дніпра відбудеться дитяча новорічна вистава «Казка про музичну ялинку. В одному лісі росла незвичайна ялинка, яка вміла грати музику і розважати усіх лісових жителів. Однак, хтось з людей вирішив зрубати незвичайне дерево. І тепер усі звірі мусять врятувати своє диво, адже без ялинки не зможе відбутися новорічна дискотека.

Коли: 28 грудня 2025 – 11 січня 2026.

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, вул. Миропільська,1 , метро «Чернігівська».

Новорічна інтерактивна казкова історія «Ельза проти Грінча»

На глядачів чекає яскрава, весела, інтерактивна шоку-вистава з неочікуваним фіналом, яскравими неоновими костюмами, цирковими артистами, каскадерськими трюками, бульбашковим шоу. Зустріч з улюбленими героями – Ельзою, Анною, Олафом, Грінчем, Сантою, Ельфами, Феями, веселими Тролями та загадковим Дзеркальним супергероєм змусять вас опинитися в атмосфері новорічно-різдвяного дива.

Святий Миколай зустрінеться з глядачами перед виставою в фойє.

Коли: 11 січня, 13:30.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Новорічний цирковий фестиваль. Шоу «Королі Магії»

Святковий новорічний цирковий Фестиваль «Королі Магії» – нове яскраве шоу, де діти й дорослі занурюються у світ ілюзій, циркових трюків та зимової казки. На глядачів чекає яскрава історія від українських ілюзіоністів братів Томашевських, де магія стає головною зброєю проти темряви, а добро завжди перемагає. Magic Brothers поєднали видовищні ілюзії зі складними цирковими номерами, елементами повітряної гімнастики, сучасною хореографією та гумором. У програмі – масштабні ілюзії, які раніше демонстрували найвідоміші маги світу, а також абсолютно нові авторські фокуси, розроблені спеціально для «Королів Магії».

Коли: 27-28 грудня – 12:00, 15:00, 17:00.

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16А.

Вистава «Вертеп. Казки тихої ночі»

На Малій сцені Київського театру оперети відбудеться Різдвяна лялькова казка для всієї родини за мотивами традиційного українського вертепу та ігор. Ви дізнаєтесь про давні традиції святкування Різдва, які започаткували ще наші пращури століття тому. Вистава буде йти у супроводі співачки-бандуристки, оскільки живий акомпанемент народних українських інструментів – це теж давня традиція вертепу.

Коли: 26 грудня 2025 – 03 січня 2026

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Снігова квітка»

Разом із головний героєм Їжачком малята вирушають на пошуки снігової квітки,оскільки тільки її чарівні властивості можуть врятувати друга Їжачка – Ведмедика. Він захворів і ніякі ліки не можуть йому допомогти. Заради порятунку свого друга Їжачок відважно прямує крізь завірюху, долає нелегку дорогу засніженим лісом, і щиро вірить у чарівність диво-квітки. Однак відшукати її нелегко. Необхідно відважуватися на сміливі вчинки заради великої мети – заради порятунку найближчих та найважливіших людей у своєму житті. Вистава про щирість дружби, про надійність того, кого ти вважаєш своїм другом, про тепло в серці, самопожертву та безумовну любов, яка здатна творити дива, долаючи усі нцеегаразди на життєвому шляху.

Коли: 31 грудня 2025

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Мала зала, Шептицького 1-Б.

Вистава «Зимові пригоди крукоруків»

Історія казкових героїв Крукоруків розповідає про доброту, турботу одне про одного. Адже це не вимагає великих зусиль, бо це важливо не тільки для нас самих, але й для тих, хто нас оточує. А ще - повертає віру у диво.

Коли: 02 - 17 січня 2026

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Головна сцена

вул. Миропільська,1.

Розважальні центри та фантастичні локації

«Космічний Новий рік. Пригоди Хрумки в зимовому лісі»

Оновлений Київський планетарій запрошує дітей та дорослих «телепортуватися» у казково-святковий формат програм Київського планетарію – програму «Космічний Новий рік» з улюбленими героями!

Неповторна магія новорічних свят охопить Вас відразу, адже свою подорож казковими пригодами Ви розпочнете на оновлених локаціях, де для Вас відкриються космічно-новорічний портал «Простору-Часу» з грандіозними LED-проекціями, унікальною фото-зоною зі зворотною стороною Місяця та з вражаючою космічною ялинкою у проєкції Маятника Фуко, а також іншими сюрпризами.

Анімаційні герої підхоплять святковий настрій та запросять до «Пригод Хрумки в зимовому лісі», де, під час захоплюючої подорожі казковим зимовим лісом, Хрумка і його друзі знайомляться з північним сяйвом, спостерігають за польотом астероїда, милуються прекрасними сузір’ями зимового неба та дізнаються багато цікавого та корисного.

Коли: до 7 січня.

Місце проведення: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Шкільна інтерактивна програма «Магія зимових свят та обрядів»

Що робити, щоб бути багатим, здоровим та успішним, як захистити себе та свою родину від нечистої сили, як привабити другу половинку та бути щасливим протягом року – ці та інші секрети приховували зимові свята та обряди наших прадідів.

На вас чекає живе спілкування із старовинними піснями, ворожінням та відтворенням давніх обрядів. Пригадайте забуті українські традиції та зарядіться позитивом на цілий рік.

Коли: за попередньою реєстрацією.

Місце проведення: Артпростір на Подолі, вул. Житньоторзька, 4/16.

Ковзанки

«Зимова країна» на ВДНГ

Велика ковзанка просто неба площею 2,5 тис. кв.м знаходиться на ВДНГ біля Центральної площі. На локації «Зимова країна» є льодова доріжка навколо фонтану, трибуни для глядачів та зручні роздягальні. У центрі ковзанки встановили неонову ялинку, а територія світиться вогниками. Тут можуть кататися одразу 500 людей.

Ковзани можна орендувати (прокат входить у вартість відвідування) або приходити зі своїми. Ковзанка працюватиме до 2 березня 2025 року.

Коли: у будні з 12:00 до 22:00, у вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00.

Місце проведення: проспект Академіка Глушкова 1, станція метро «Виставковий центр».

«Кришталева ковзанка» на набережній ТРЦ River Mall

На Осокорках працює «Кришталева ковзанка» просто неба площею 1,6 тис. кв. м. Вона знаходиться на набережній торговельно-розважального центру River Mall. Це біле зимове містечко зі святковими декораціями, фотозонами, новорічною ялинкою у формі величезного кристала та льодовим майданчиком. На локації працює велика італійська карусель і фуд-корт із вуличною їжею та гарячими напоями.

У зоні катанні є місця для переодягання й комірки для зберігання речей. Для дітей та новачків можна орендувати фігурки помічників або замовити послуги професійного інструктора.

Коли: вихідні та святкові дні – з 10:00 до 22:00, будні дні – з 12:00 до 22:00.

Місце проведення: ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

Космічна ковзанка біля ТРЦ Respublika Park

На відвідувачів чекає футуристичний льодовий майданчик із декораціями, фотозонами та дзеркальною ялинкою, яка нагадує космічний корабель. Гілки відбиватимуть світло гірлянд, як нічний простір з сузір'ями. Поруч з ялинкою встановили інтерактивну арку, через неї можна проїхати на ковзанах. Також на локації будуть фудкорт з їжею та гарячими напоями та глінтвейн-бар. Для дітей та новачків є фігурки пінгвінів-помічників.

Коли: у вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) – з 10:00 до 22:00, у будні – з 12:00 до 22:00.

Місце проведення: ТРЦ Respublika Park, Київ, 03134, Кільцева дорога, 1.

Льодова ковзанка у ТРЦ Dream

У ТРЦ Dream знаходиться крита ковзанка площею 1193 кв.м. Одночасно можуть кататися на ковзанах 120 осіб. Локацію прикрасили засніженими деревами, фігурами ангелів та величезних сніжинок. Навколо ковзанки розташовані кафе, де можна попити кави та поїсти.

Коли: щодня з 8:00 до 21:40.

Місце проведення: поспект Оболонський, 1Б, Dream yellow, 3 поверх, атріум Китай.