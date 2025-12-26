У Києві засніжило: на вулиці вийшла спецтехніка і комунальники

У парках і скверах сніг прибирають «зеленбудівці»: залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники

У столиці сніжить: 182 одиниці спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Також, за даними КМДА, задіяні 122 працівники у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

У парках і скверах сніг прибирають «зеленбудівці»: залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Водіїям варто бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходам – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспущено через прогнозоване погіршення погодних умов. За інформацією синоптиків, сьогодні, 26 грудня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов»