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    Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину

    Роман Безсмертний розповів про найбільший шок, який рашисти пережили у селах Київської області - Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину
    Роман Безсмертний розповів про найбільший шок, який рашисти пережили у селах Київської області
    фото: скріншот

    Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину

    Відомий політик, народний депутат чотирьох скликань, співавтор Конституції України Роман Безсмертний не зміг забрати маму із рідного Мотижина і на місяць опинився у окупації. Про це Безсмертний розповів у ефірі «Сніданку з 1+1».

    За словами політика, російські військові розташувалися прямо на його землі. Безсмертного рашисти кілька разів лякали розстрілом – зокрема, вимагаючи розказати, хто «тримає село», хто в селі «цар». Він пояснив російськими військовим, що в Україні немає такої практики, тут кожне обійстя в селі – самостійне і самоврядне.

    Найбільший шок росіяни (серед яки власне представників титульної нації майже не було), зазначив Безсмертний, пережили, побачивши сучасні житлові комплекси у селах Київщини. За словами політика, саме ця заздрість і змушувала окупантів знищувати українські села та убивати жителів цих сіл. «Ви собі ще набудуєте», – цим керувалися рашисти, руйнуючи будинки в селах Київської області.

    Безсмертний розповів, що окупанти кілька разів допитували його, перший допит тривав близько чотирьох годин. Від загибелі пана Романа врятували кілька випадків. По-перше, окупанти, побачивши підручники та зошити у будинку, сприймали відомого в Україні політика, члена Тристоронньої контактної групи у Мінську, винятково як учителя, викладача (він насправді викладає у одному із столичних вишів).

    По-друге, один із жителів Мотижина намагався відкараскатися від рашистів, пообіцявши їм розповісти про «тих, хто тут живе», відомих людей у Мотижині. Але, коли цього чоловіка повели показати будинки цих людей («Він думав, що мене уже немає в селі», – упевнений політик), він побачив Безсмертного, почав заїкатися і не став розповідати про політичну біографію пана Романа.

    Також політики згадав, як його 82-річна мама чинила спротив окупантам. Коли один із військових попросився до неї в будинок у туалет, вона відмовила йому – показавши на вуличну вбиральню. «Я злякався за маму, військовий був при зброї, але він повернувся і слухняно пішов на вулицю», – розповів Роман Безсмертний.

    Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

    Теги: росія окупанти війна Роман Безсмертний Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину