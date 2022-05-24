Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину

Відомий політик, народний депутат чотирьох скликань, співавтор Конституції України Роман Безсмертний не зміг забрати маму із рідного Мотижина і на місяць опинився у окупації. Про це Безсмертний розповів у ефірі «Сніданку з 1+1».

За словами політика, російські військові розташувалися прямо на його землі. Безсмертного рашисти кілька разів лякали розстрілом – зокрема, вимагаючи розказати, хто «тримає село», хто в селі «цар». Він пояснив російськими військовим, що в Україні немає такої практики, тут кожне обійстя в селі – самостійне і самоврядне.

Найбільший шок росіяни (серед яки власне представників титульної нації майже не було), зазначив Безсмертний, пережили, побачивши сучасні житлові комплекси у селах Київщини. За словами політика, саме ця заздрість і змушувала окупантів знищувати українські села та убивати жителів цих сіл. «Ви собі ще набудуєте», – цим керувалися рашисти, руйнуючи будинки в селах Київської області.

Безсмертний розповів, що окупанти кілька разів допитували його, перший допит тривав близько чотирьох годин. Від загибелі пана Романа врятували кілька випадків. По-перше, окупанти, побачивши підручники та зошити у будинку, сприймали відомого в Україні політика, члена Тристоронньої контактної групи у Мінську, винятково як учителя, викладача (він насправді викладає у одному із столичних вишів).

По-друге, один із жителів Мотижина намагався відкараскатися від рашистів, пообіцявши їм розповісти про «тих, хто тут живе», відомих людей у Мотижині. Але, коли цього чоловіка повели показати будинки цих людей («Він думав, що мене уже немає в селі», – упевнений політик), він побачив Безсмертного, почав заїкатися і не став розповідати про політичну біографію пана Романа.

Також політики згадав, як його 82-річна мама чинила спротив окупантам. Коли один із військових попросився до неї в будинок у туалет, вона відмовила йому – показавши на вуличну вбиральню. «Я злякався за маму, військовий був при зброї, але він повернувся і слухняно пішов на вулицю», – розповів Роман Безсмертний.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.