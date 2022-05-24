Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину
Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину
Відомий політик, народний депутат чотирьох скликань, співавтор Конституції України Роман Безсмертний не зміг забрати маму із рідного Мотижина і на місяць опинився у окупації. Про це Безсмертний розповів у ефірі «Сніданку з 1+1».
За словами політика, російські військові розташувалися прямо на його землі. Безсмертного рашисти кілька разів лякали розстрілом – зокрема, вимагаючи розказати, хто «тримає село», хто в селі «цар». Він пояснив російськими військовим, що в Україні немає такої практики, тут кожне обійстя в селі – самостійне і самоврядне.
Найбільший шок росіяни (серед яки власне представників титульної нації майже не було), зазначив Безсмертний, пережили, побачивши сучасні житлові комплекси у селах Київщини. За словами політика, саме ця заздрість і змушувала окупантів знищувати українські села та убивати жителів цих сіл. «Ви собі ще набудуєте», – цим керувалися рашисти, руйнуючи будинки в селах Київської області.
Безсмертний розповів, що окупанти кілька разів допитували його, перший допит тривав близько чотирьох годин. Від загибелі пана Романа врятували кілька випадків. По-перше, окупанти, побачивши підручники та зошити у будинку, сприймали відомого в Україні політика, члена Тристоронньої контактної групи у Мінську, винятково як учителя, викладача (він насправді викладає у одному із столичних вишів).
По-друге, один із жителів Мотижина намагався відкараскатися від рашистів, пообіцявши їм розповісти про «тих, хто тут живе», відомих людей у Мотижині. Але, коли цього чоловіка повели показати будинки цих людей («Він думав, що мене уже немає в селі», – упевнений політик), він побачив Безсмертного, почав заїкатися і не став розповідати про політичну біографію пана Романа.
Також політики згадав, як його 82-річна мама чинила спротив окупантам. Коли один із військових попросився до неї в будинок у туалет, вона відмовила йому – показавши на вуличну вбиральню. «Я злякався за маму, військовий був при зброї, але він повернувся і слухняно пішов на вулицю», – розповів Роман Безсмертний.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.