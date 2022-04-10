Російські військові перетворили на катівню екопарк у Мотижині (відео)
До екопарку окупанту звозили із навколишніх сіл мирних українців, щоб катувати й вбивати
Екопарк у Мотижині (Київська область) російські війська перетворили на катівню. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.
«Катування займались російські офіцери на прізвисько Калуга та Вітебськ. Останній коліна всім прострілював, руки ламав», – розповів журналістам постраждалий Олег Бондаренко, якому вдалося вижити.
За його словами, російські офіцери одразу після вбивств і катувань сідали за стіл обідати.
Нагадаємо, раніше у Мотижині на Київщині слідчі встановили особи ще двох жертв окупантів.
Вже відомо про шістьох вбитих мирних мешканців у селі.