Російські військові перетворили на катівню екопарк у Мотижині (відео)

У Мотижині військові РФ катували українців на території екопарку

До екопарку окупанту звозили із навколишніх сіл мирних українців, щоб катувати й вбивати

Екопарк у Мотижині (Київська область) російські війська перетворили на катівню. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.

«Катування займались російські офіцери на прізвисько Калуга та Вітебськ. Останній коліна всім прострілював, руки ламав», – розповів журналістам постраждалий Олег Бондаренко, якому вдалося вижити.

За його словами, російські офіцери одразу після вбивств і катувань сідали за стіл обідати.

Нагадаємо, раніше у Мотижині на Київщині слідчі встановили особи ще двох жертв окупантів.

Вже відомо про шістьох вбитих мирних мешканців у селі.