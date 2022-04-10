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    Російські військові перетворили на катівню екопарк у Мотижині (відео)

    У Мотижині військові РФ катували українців на території екопарку - Російські військові перетворили на катівню екопарк у Мотижині (відео)
    У Мотижині військові РФ катували українців на території екопарку
    фото з відкритих джерел

    До екопарку окупанту звозили із навколишніх сіл мирних українців, щоб катувати й вбивати

    Екопарк у Мотижині (Київська область) російські війська перетворили на катівню. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.

    «Катування займались російські офіцери на прізвисько Калуга та Вітебськ. Останній коліна всім прострілював, руки ламав», – розповів журналістам постраждалий Олег Бондаренко, якому вдалося вижити.

    За його словами, російські офіцери одразу після вбивств і катувань сідали за стіл обідати.

    Нагадаємо, раніше у Мотижині на Київщині слідчі встановили особи ще двох жертв окупантів.

    Вже відомо про шістьох вбитих мирних мешканців у селі.

    Теги: росія окупанти війна вбивство Київщина
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    Російські військові перетворили на катівню екопарк у Мотижині (відео)