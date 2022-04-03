  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка

    Наразі невідомо, що сталося з сином Сухенків - Окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка
    Наразі невідомо, що сталося з сином Сухенків
    фото з відкритих джерел

    Ольгу та Ігоря Сухенків знайшли мертвими

    Російські окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка. Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

    «Масові страти цивільного населення тепер незаперечні. З цими істотами багато хто в Європі досі хоче продовжувати торгувати нафтою та газом. Ми спочатку виб’ємо з нашої землі всю цю мразоту, а потім кожному європейському уряду, який рахував фінансові втрати від потенційного ембарго, будемо щодня нагадувати про страти і вбивства, які вони не зупиняли», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

    Як повідомлялося раніше, у полоні окупантів перебувають 24 представники української влади.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна ембарго Київщина Україна населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка