Окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка
Ольгу та Ігоря Сухенків знайшли мертвими
Російські окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка. Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Масові страти цивільного населення тепер незаперечні. З цими істотами багато хто в Європі досі хоче продовжувати торгувати нафтою та газом. Ми спочатку виб’ємо з нашої землі всю цю мразоту, а потім кожному європейському уряду, який рахував фінансові втрати від потенційного ембарго, будемо щодня нагадувати про страти і вбивства, які вони не зупиняли», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.
Як повідомлялося раніше, у полоні окупантів перебувають 24 представники української влади.