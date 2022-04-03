Ольгу та Ігоря Сухенків знайшли мертвими

Російські окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка. Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Масові страти цивільного населення тепер незаперечні. З цими істотами багато хто в Європі досі хоче продовжувати торгувати нафтою та газом. Ми спочатку виб’ємо з нашої землі всю цю мразоту, а потім кожному європейському уряду, який рахував фінансові втрати від потенційного ембарго, будемо щодня нагадувати про страти і вбивства, які вони не зупиняли», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

Як повідомлялося раніше, у полоні окупантів перебувають 24 представники української влади.

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