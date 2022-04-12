Волонтер розповів, як вижив у Мотижині після розстрілу рашистами (відео)
«Прикинувся, що не дихаю, до Роми – а в нього череп прострелений»
У селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.
Журналісти проєкту «ОЧІ» оприлюднили історію волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу.
У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. А також про сам момент розстрілу, коли його разом з другом вивезли до лісосмуги.
«Я почув що стріляють, зняв з обличчя пов'язку, крикнув «Не вбивайте» і відчув, як куля пройшла по підборіддю.
Прикинувся, що не дихаю. Вони поїхали десь за дві хвилини. Я встав, почав розтягувати скотч на руках. Кинувся до друга – а в нього череп прострелений», − розповів чоловік.
Після цього, Андрій ще довго йшов з простреленою ногою до найближчої хати з людьми.
Нагадаємо, ми раніше писали, що екопарк у Мотижині російські війська перетворили на катівню.
На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.
Раніше стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.
Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя.
Згодом було знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина.