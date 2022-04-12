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    Волонтер розповів, як вижив у Мотижині після розстрілу рашистами (відео)

    Чоловіку дивом пощастило вижити - Волонтер розповів, як вижив у Мотижині після розстрілу рашистами (відео)
    Чоловіку дивом пощастило вижити
    скріншот з відео

    «Прикинувся, що не дихаю, до Роми – а в нього череп прострелений»

    У селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.

    Журналісти проєкту «ОЧІ» оприлюднили історію волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу.

    У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. А також про сам момент розстрілу, коли його разом з другом вивезли до лісосмуги.

    «Я почув що стріляють, зняв з обличчя пов'язку, крикнув «Не вбивайте» і відчув, як куля пройшла по підборіддю.

    Прикинувся, що не дихаю. Вони поїхали десь за дві хвилини. Я встав, почав розтягувати скотч на руках. Кинувся до друга – а в нього череп прострелений», − розповів чоловік.

    Після цього, Андрій ще довго йшов з простреленою ногою до найближчої хати з людьми.

    Нагадаємо, ми раніше писали, що екопарк у Мотижині російські війська перетворили на катівню.

    На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.

    Раніше стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

    Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя.

    Згодом було знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина.

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    Теги: росія окупанти війна волонтер Україна злочини проти людяності чоловік окупація #stoprussia
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    Волонтер розповів, як вижив у Мотижині після розстрілу рашистами (відео)