Волонтер розповів, як вижив у Мотижині після розстрілу рашистами (відео)

«Прикинувся, що не дихаю, до Роми – а в нього череп прострелений»

У селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.

Журналісти проєкту «ОЧІ» оприлюднили історію волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу.

У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. А також про сам момент розстрілу, коли його разом з другом вивезли до лісосмуги.

«Я почув що стріляють, зняв з обличчя пов'язку, крикнув «Не вбивайте» і відчув, як куля пройшла по підборіддю.

Прикинувся, що не дихаю. Вони поїхали десь за дві хвилини. Я встав, почав розтягувати скотч на руках. Кинувся до друга – а в нього череп прострелений», − розповів чоловік.

Після цього, Андрій ще довго йшов з простреленою ногою до найближчої хати з людьми.

Нагадаємо, ми раніше писали, що екопарк у Мотижині російські війська перетворили на катівню.

На околицю Мотижина звозили людей, щоб їх мордувати й убивати.

Раніше стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя.

Згодом було знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина.