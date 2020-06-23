Одіозний колишній регіонал отримав крісло в Національному інституті раку



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Андрій Шипко намагався сісти у крісло очільника МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов призначив Андрія Шипка без конкурсу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов призначив колишнього регіонала Андрія Шипка заступником директора Національного інституту раку. У минулу п’ятницю в.о. директора Інституту Олександр Яцина представив колективу Шипка як свого заступника.

Про це повідомляють «Пацієнти України».

Зазначається, що Шипко стане шостим заступником директора Національного інституту раку без відкритого та чесного конкурсу.

«Андрій Шипко — колишній член Партії регіонів, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Він активний противник медичної реформи — голосував проти реформаторських законів та всіляко критикував зміни в медичній сфері. Андрій Шипко пов’язаний з Ігорем Коломойським. У минулорічному інтерв’ю «Українській правді» саме Андрія Шипка олігарх Ігор Коломойський називав найімовірнішим претендентом на посаду міністра охорони здоров’я. Сам Шипко за свого депутатства вважав себе «куратором медицини». Журналісти сфотографували смс-переписку Андрія Шипка в приміщенні Верховної Ради, де він, не маючи жодних на це повноважень, писав, що він «куратор медицини». Він фігурант корупційних розслідувань та власник більше мільйона доларів готівкою, розкішного майна та елітних автівок», - йдеться у повідомленні «Пацієнтів України».

Раніше Шипко намагався сісти у крісло міністра. Потім пробував стати головою Національної служби здоров’я України, але не пройшов чесний конкурс. «Тепер він добився свого — Степанов презентував йому крісло заступника директора НІР без відкритого та чесного конкурсу», - зазначила пацієнтська спільнота.

Нагадаємо, що 22 квітня МОЗ зупинив конкурс на директора НІР та призначив в. о. директора Олександра Яцину, який відомий скандалом з захистом своєї дисертації, де виявили плагіат. Його було номіновано на антипремію «Академічна негідність – 2019».

Перед цим у кінці квітня 2020 року строк дії контракту Олени Колеснік на посаді директора Національного інституту раку завершився. Як відомо, ініційований Комітетом здоров’я нації аудит діяльності Національного інституту раку виявив численні порушення в роботі установи, за якими було відкрито кілька кримінальних проваджень щодо діяльності керівництва інституту, в тому числі і за «ймовірне привласнення грошових коштів».

Пацієнтська спільнота зверталась до Міністерства охорони здоров’я з закликом до максимально прозорого процесу призначення нового очільника інституту.