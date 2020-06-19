Коронавірусні міфи: у МОЗ вже кажуть, що рукавички та маски на вулицях не потрібні



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У МОЗ тепер стверджують, що одягати маску необхідно, заходячи до громадської будівлі

Заступник міністра охорони здоров'я тепер рекомендує українцям часто мити руки і обробляти їх антисептиком, адже рукавички одягати не потрібно

Медичні маски на вулиці вже можна не носити. Натомість одягати засоби індивідуального захисту потрібно, заходячи усередину приміщень, де є масове скупчення людей.

Про це заявив головний санітарний лікар в ефірі «1+1» ввечері 18 червня.

«Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що маски повинні носити всі, хто заходить у громадські приміщення. Який шквал критики від великої кількості експертів було вилито на МОЗ. За два місяці ВООЗ підтверджує цей факт і каже, що в умовах пандемії маску повинні одягати всі, оскільки можуть вважатися потенційно інфікованими. Ми не говоримо про носіння масок на вулиці. Так, на вулиці ми сьогодні можемо ходити без маски. Заходячи до громадської будівлі, ми повинні одягати маску на обличчя, яка прикриває органи дихання», – сказав Ляшко.

Також заступник міністра охорони здоров'я додав, що він рекомендує українцям часто мити руки і обробляти їх антисептиком. За словами Ляшка, рукавички одягати не потрібно.

Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці. Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.