Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня



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З 1 вересня влада підвищить зарплати медикам, запевнив глава МОЗ

Зміни торкнуться медиків, які мали отримати підвищену заробітну плату з 1 квітня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

Про це Степанов сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Ми пропонуємо системне рішення, щоб з 1 вересня була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому персоналу, тим, хто працює у спеціалізованих лікарнях. Тобто всім тим, хто мав отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня», – заявив глава МОЗ.

За його словами, «на жаль, при плануванні так званої реформи про них просто забули».

Міністр також повідомив, що 19 червня на засіданні уряду планується розгляд проєкту постанови щодо спрямування додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які опинилися після 1 квітня на межі закриття.

До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Нагадаємо, у Львівській області з початку пандемії коронавірусу захворіли 609 медичних працівників