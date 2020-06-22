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    Здоров'я

    Глава МОЗ: львівським чиновникам загрожує звільнення через спалах Covid-19

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    Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я - Глава МОЗ: львівським чиновникам загрожує звільнення через спалах Covid-19
    Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я

    За словами міністра охорони здоров'я, ситуація в регіоні потребує ухвалення «низки термінових і зважених рішень»

    У Міністерстві охорони здоров'я підбили підсумки візиту у Львівську область, де спостерігається сплеск заражень на коронавірус. Відповідальним чиновникам загрожує звільнення.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація в регіоні потребує ухвалення «низки термінових і зважених рішень».

    «Зокрема, будуть здійснені певні кадрові зміни, поставлено завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус і буде змінено фінансування Covid-пакета», - сказав він.

    Степанов додав, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я.

    «Я бачу проблему керівництва. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні я не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання про заміну керівництва департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки», - заявив глава МОЗ.

    Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що велика кількість випадків коронавірусу у Львівській області пов’язана з тим, що усунули чергу громадян, які очікували тести.

    Як відомо, за минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: інфекцію діагностували у 200 осіб. Всього там захворіли 3980 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

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