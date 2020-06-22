Глава МОЗ: львівським чиновникам загрожує звільнення через спалах Covid-19



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Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я

За словами міністра охорони здоров'я, ситуація в регіоні потребує ухвалення «низки термінових і зважених рішень»

У Міністерстві охорони здоров'я підбили підсумки візиту у Львівську область, де спостерігається сплеск заражень на коронавірус. Відповідальним чиновникам загрожує звільнення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація в регіоні потребує ухвалення «низки термінових і зважених рішень».

«Зокрема, будуть здійснені певні кадрові зміни, поставлено завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус і буде змінено фінансування Covid-пакета», - сказав він.

Степанов додав, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я.

«Я бачу проблему керівництва. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні я не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання про заміну керівництва департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки», - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що велика кількість випадків коронавірусу у Львівській області пов’язана з тим, що усунули чергу громадян, які очікували тести.

Як відомо, за минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: інфекцію діагностували у 200 осіб. Всього там захворіли 3980 осіб.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.