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    Затримано чоловіка, який погрожував вибухом під час параду на Хрещатику

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    Правоохоронці вибухових пристроїв у затриманого не виявили - Затримано чоловіка, який погрожував вибухом під час параду на Хрещатику

    Правоохоронці вибухових пристроїв у затриманого не виявили

    Фото з відкритих джерел

    За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі

    Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів здійснив дзвінок на гарячу лінію «1551». Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

    Правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив дзвінок. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.

    За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва йому повідомлено про підозру за фактом здійснення неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років

    Викриття зловмисника здійснювалось спільно зі слідчим відділом Дніпровського управління поліції в Києві.

    Як повідомлялося, 24 серпня після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на вул. Хрещатик невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

    Того ж дня на Хрещатику, де відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал.

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    Теги: Національна поліція України вибух прокуратура Київ кримінал парад
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    Затримано чоловіка, який погрожував вибухом під час параду на Хрещатику