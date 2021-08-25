Затримано чоловіка, який погрожував вибухом під час параду на Хрещатику

За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі

Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів здійснив дзвінок на гарячу лінію «1551». Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив дзвінок. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва йому повідомлено про підозру за фактом здійснення неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років

Викриття зловмисника здійснювалось спільно зі слідчим відділом Дніпровського управління поліції в Києві.

Як повідомлялося, 24 серпня після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на вул. Хрещатик невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

Того ж дня на Хрещатику, де відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал.