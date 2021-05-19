Оголошено переможців Мистецької премії «Київ». Одна номінація – без лауреата

Премію «Київ» було засновано у 2001 році

Вручення нагород відбудеться в індивідуальному порядку через карантинні обмеження

Сьогодні, 19 травня, у столиці оголосили переможців Мистецької премії «Київ»-2021, що приурочена до Дня міста. Кращі митці столиці в галузі кіномистецтва, музичної композиції, театрального й образотворчого мистецтв, журналістики, народного декоративного мистецтва, хореографії та циркового мистецтва отримали відзнаки та грошову винагороду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова нагадала, що премію «Київ» було засновано у 2001 році з метою відзначення та популяризації кращих здобутків митців Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України. Переможцям традиційно вручається диплом, нагрудний знак і грошова премія в розмірі 25 тис. грн.

«Кожного року лауреатами премії стають справжні майстри своєї справи, творчість яких належить рідному Києву та спрямована на розбудову й розвиток українського мистецтва. Премія дає можливість підтримати та популяризувати кращі здобутки наших митців та стимулювати їхню подальшу творчу діяльність», – розповіла Барінова.

Чиновниця зазначила, що традиційно премія має дев’ять номінацій, проте цього року номінація з літератури залишилася без переможця. Вручення нагород відбудеться в індивідуальному порядку, з огляду на карантинні обмеження.

Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2021 року

У галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука:

Ширман Роман Натанович – режисер, сценарист;

Случевський Семен Олександрович – сценарист;

Степанов Олексій Валерійович – оператор за документальний фільм «Базиль» (2019 р.).

У галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя:

Загайкевич Алла Леонідівна – композиторка за музику до фільму «Штурмові ночі» (2019 р.), музику до мультимедійної інсталяції «Кіра Кіраліна», музику до фільму «Людина з Арану» (2020 р.).

У галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми:

Жураківська Олеся Вікторівна – актриса Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України за ролі у виставах «Розлучник» І. Сапдару, (2018 р.), «Схід-Захід» (2018 р.), моновиставі «Усі найкращі речі» (2020 р.).

У галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка:

Криволап Ганна Анатоліївна – художник-живописець за серію живописних творів «Столиці світу» (2018-2020 рр.).

У галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка:

Прокопчук Станіслав Федорович – заслужений журналіст України за книгу «На перехресті століть. У пошуках прозріння» (2019 р.).

У галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса:

Музиченко Тетяна Іванівна – майстер художньої кераміки за серію творів «Традиційні тарелі Київщини» (2018-2019 рр.).

У галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського:

Шкоріненко Валерій Олександрович – хореограф, балетмейстер-постановник, заслужений діяч мистецтв України за хореографічну постановку «Сиртакі» (2019 р.).

У галузі циркового мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових:

Резницький Марк Йосипович – головний диригент оркестру Національного цирку України, народний артист України за постановочно-музичну складову циркових вистав та новаторський підхід використання джазового оркестру в циркових виставах: «Маятник часу» (2019 р.), «Мандри Задзеркаллям» (2019 р.), «Африка» (2020 р.), «День народження. Свято цирку» (2020 р.), «Еколібрум» (2020 р.), «Дива Різдва» (2020 р.).

У галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника лауреата не визначено.