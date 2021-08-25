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    Оголошено підозру молодику, який влаштував «флешмоб» під київською мерією

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    Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину - Оголошено підозру молодику, який влаштував «флешмоб» під київською мерією
    Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину
    Фото: Нацполіція

    Хуліганськими діями чоловік намагався привернути увагу суспільства

    Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який облив фарбою флагшток біля будівлі Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення хуліганський дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА (ч. 1 ст. 296 КК України)», - йдеться в повідомленні.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 серпня близько 13:00 чоловік, знаходячись біля будівлі КМДА на вул. Хрещатик, 36, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства.

    Правопорушника затримали на місці події.

    Затриманим виявився 34-річний уродженець Запорізької області.

    Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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    Оголошено підозру молодику, який влаштував «флешмоб» під київською мерією
    Оголошено підозру молодику, який влаштував «флешмоб» під київською мерією

    Раніше повідомлялося, після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на вул. Хрещатик невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

    Згодом поліція заявила про затримання хулігана.

    Теги: Національна поліція України прокуратура вандалізм розслідування КМДА Хрещатик
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    Оголошено підозру молодику, який влаштував «флешмоб» під київською мерією