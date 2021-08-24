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    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)

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    Правоохоронці зафіксували інцидент, на місці було проведено слідчі дії - У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)
    Правоохоронці зафіксували інцидент, на місці було проведено слідчі дії
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Також було пошкоджено постамент із Державним прапором

    Після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на вул. Хрещатик невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Також він залив постамент із Державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року». (...) Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби», – повідомляє пресслужба КМДА.

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    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)
    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)
    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)
    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)

    Зазначено, що правоохоронці зафіксували інцидент, на місці було проведено слідчі дії.

    Нагадаємо, під Києвом вандал понівечив пам’ятник Герою Небесної сотні.

    До слова, у Черкаській області поліцейські затримали хлопця, який зірвав і спалив державний прапор України.

    До слова, у Маріуполі хлопець спалив прапор України і відразу вибачився (відео).

    Також у селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України.

    Як повідомлялося, в Одесі вандал пошкодив банер з державним символом України.

    Теги: прапор День Незалежності КМДА Хрещатик
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    У Києві після параду невідомий облив червоною фарбою сходи КМДА (фото)