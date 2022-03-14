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    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці

    Один снаряд влучив у приміщення котельні - Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці
    Один снаряд влучив у приміщення котельні
    фото з відкритих джерел

    На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця

    Учора, 13 березня, від мінометного обстрілу постраждали технічні будівлі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату. Про це повідомили в установі.

    Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Внаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

    На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.

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    Теги: Росія окупанти Київ війна #stoprussia
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    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці