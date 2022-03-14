Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці

Один снаряд влучив у приміщення котельні

Один снаряд влучив у приміщення котельні

На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця

Учора, 13 березня, від мінометного обстрілу постраждали технічні будівлі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату. Про це повідомили в установі.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Внаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.