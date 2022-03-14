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    Окупанти обстріляли завод «Антонов» в Києві

    За попередньою інформацією, в результаті обстрілів в Києві загинули дві людини - Окупанти обстріляли завод «Антонов» в Києві
    За попередньою інформацією, в результаті обстрілів в Києві загинули дві людини
    фото: Liga.net

    На місці вибухів працюють пожежні

    Російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня. На місці вибухів працюють пожежні. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод «Антонов». На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби», – йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, в результаті обстрілів в Києві загинули дві людини. Ще семі осіб отримали поранення. З місця вибуху в житловому будинку в Оболонському районі рятувальники евакуювали близько 70 осіб.

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Виявлено тіла двох загиблих осіб, також троє осіб госпіталізовано, дев'ятьом особам допомога надана на місці.

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    Теги: Росія окупанти війна Антонов завод рятувальники будинок #stoprussia
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    Окупанти обстріляли завод «Антонов» в Києві