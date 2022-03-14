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    Армія мародерів. Окупанти продовжують грабувати магазини (відео)

    І воювати не хочуть, і в полон не хочуть... - Армія мародерів. Окупанти продовжують грабувати магазини (відео)
    І воювати не хочуть, і в полон не хочуть...
    скріншот з відео

    Триває 19 доба повномасштабної війни Росії проти України

    Російські війська, внаслідок поганого забезпечення, продовжують грабувати українські магазини.

    Так, на камеру відеоспостереження потрапив черговий злочин окупантів. Ті під'їхали до магазина на бронетехніці. Поки кілька чоловік стояло на варті, двоє проникли усередину.

    Там вони хазяйновито вигребли, що могли, а після пішли у підсобку, де, ймовірно, шукали сейф. Бо перед цим, вони забрали всі гроші з каси.

    «Автомат забрати не забуть» каже один з окупантів наостанок. Можливо, вже були прецеденти.

    Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

    Так, спочатку Кирило звернувся до Золотова, помилково назвавши його «Володимиром».

    Теги: окупанти армія війна злочин магазин #stoprussia
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    Армія мародерів. Окупанти продовжують грабувати магазини (відео)