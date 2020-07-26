Кличко вночі спіймав «художників», які розмальовували стіни у центрі Києва (відео)



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Віталій Кличко передав поліції одного з порушників, інший молодик втік Фото: Telegram-канал Віталія Кличка

Міський голова випадково натрапив на молодиків під час прогулянки містом

Мер Києва Віталій Кличко вночі спіймав двох хлопців, які розмальовували стіну одного з будинків у центрі Києва. Про це міський голова повідомив у Telegram-каналі.

Як зазначається, інцидент трапився 25 липня пізно ввечері. Зокрема, столичний мер прогулювався центром Києва, під час чого помітив двох молодиків, які малювали графіті на стіні.

«Подивився, як гарно оновили вулицю Івана Франка, вийшов на Ярославів вал, Золотоворітську, що теж нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці, де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків», – зазначив мер.

Також Кличко зазначив, що провів з «художниками» виховну бесіду та викликав поліцію, однак передати правоохоронцям вдалося лише одного з молодиків.

«В одного з «художників» здали нерви і він втік. Другого передав поліції. На відео – обидва молодики, так що, знайдемо і втікача», – запевнив міський голова.

Нагадаємо, 4 липня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як виготовляють скульптуру Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці.