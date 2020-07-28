«З'явилася нова опція - «накостиляти». Кличко прийшов на засідання Київради на милицях



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За словами Кличка, він надірвав сухожилля на нозі

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 28 липня, прийшов на засідання Київради на милицях.

«Радий бачити всіх в доброму здоров'ї та гарному настрої! Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу», - сказав мер на початку засідання.

Кличко розповів, що минула субота видалася для нього доволі активною.

«Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля. Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для нерадивих - «накостиляти!», - сказав Віталій Кличко.