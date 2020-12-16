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    У четвер Кличко звітуватиме перед киянами про свою роботу за рік

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    Київський міський голова Віталій Кличко представить річний звіт - У четвер Кличко звітуватиме перед киянами про свою роботу за рік
    Київський міський голова Віталій Кличко представить річний звіт
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва розповість про плани на наступний рік

    У четвер, 17 грудня, об 11:00 відбудеться звіт київського міського голови Віталія Кличка про те, що було зроблено у столиці в 2020 році та про плани на наступний рік.

    Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

    З огляду на карантинні заходи й епідеміологічну ситуацію, доступ на презентацією обмежений.  

    Трансляцію заходу можна буде дивитися онлайн.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами.

    15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

    Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер
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