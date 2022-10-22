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Киянам дали тепло і відключили світло

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Киянам дали тепло і відключили світло
У столиці будівлі розпочали підключати до системи теплопостачання
фото з відкритих джерел

Опалювальний сезон розпочато з огляду на погодні умови та необхідність економити електроенергію

У Києві розпочався опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання. Адже електроенергія є дефіцитним товаром, тому використовувати її для обігріву не варто. Про це сказав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє КМДА.

«Погода буде не дуже холодна, люди обігріваються електроприладами – і це перевантажує систему, у якій катастрофічно не вистачає електроенергії. Ми запустимо нашу централізовану систему опалення. У разі можливих проблем електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу загальну енергосистему», – пояснив Пантелеєв.

За його словами, при підготовці до опалювального сезону місто робило акцент на тому, щоб будинкові мережі могли витримати навантаження. Їх перевіряли, робили ремонт електрощитових, підстанцій, розподільчих коробок.

«Зараз інша ситуація: не вистачає електроенергії. Країна живе і працює в графіку аварійних відключень, тому з електроприладами треба бути дуже обережним, мінімізувавши їх використання», – зазначив Пантелеєв.

Водночас, за розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла. Як повідомляє ДТЕК «Київські електромережі», працює оновлений спрощений графік адрес. 

Як інформує ДТЕК «Київські електромережі», усі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися у визначений проміжок часу. Тепер адресу достатньо ввести у рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Компанія ДТЕК «Київські електромережі» зазначає, що докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Слідкуйте за оновленнями.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон.

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Теги: Київ електроенергія КМДА опалювальний сезон опалення

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