Стало відомо, коли в Києві запрацюють ялинкові базари і якими будуть ціни

У Києві відкриється 187 локацій з продажу новорічних красунь

У Києві ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть з 15 по 31 грудня включно. Їх організаторами виступають три комунальних підприємства: КП «Міський магазин», КП «Володимирський ринок» та КП «Житній ринок».

Загалом у Києві відкриється 187 локацій з продажу ялинок. «Ці точки є легальними і затвердженими мерією, а кожна ялинка матиме відповідний чіп. Всі інші локації вважатимуться несанкціонованими і підпадатимуть про закон про ліквідацію стихійної торгівлі», – розповіла «Вечірньому Києву» начальниця відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька.

Поки що відома лише орієнтовна ціна дерев. За словами Олени Новицької, зараз проводиться укладання договорів із безпосередніми продавцями, за результатами яких ціна може змінитися.

Попередньо ціна, станом на сьогодні, буде такою:

ялинка/сосна (1 метр) – 150-200 грн

ялинка/сосна (до 1,5 м) – близько 300 грн

ялинка/сосна (до 2 м) – близько 400 грн

смерека (1 м) – 300-400 грн

смерека (до 1,5 м) – 400-500 грн.

Ще ціна може коригуватися від оптової вартості закупівлі ялинок. Але у всіх районах вона буде приблизно однаковою, запевняють у Департаменті.

Що ж до адрес ялинкових базарів, то їх мають оприлюднити найближчим часом.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День святого Миколая.

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.



