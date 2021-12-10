Ялинки у львівському парку культури посадили за грати: щоб не вкрали (відео)

У Парку культури монтують огорожу навколо хвойних дерев

У Парку культури імені Богдана Хмельницького відгороджують хвойні дерева. Так їх хочуть вберегти від браконьєрів, каже директор парку Олександр Молодий. Про це інформує «Суспільне».

Ґрати на хвойні дерева встановлюють, щоб дерева не крали перед новорічно-різдвяними святами.

«Хлопці привезуть каркас готовий, ми вже зварили. Надягнемо на ялинку, позабиваємо в землю штирі, обваримо, щоб вандали не поламали», – каже працівник парку Любомир Юськів.

Каркас для хвойних дерев зробили зі старих огорож для дитячих атракціонів. Так дерева у парку огороджують другий рік поспіль. Це роблять через те, що у 2019 році із парку вкрали 30 дерев.

«Звісно, в нас є камери, але це ж не рятує, розумієте. Нам не цікаво навіть зловити того, хто вже зрізав. Ну уявіть собі, зріжуть цю секвою. Так, ми будемо бачити, а толку з того. Нам важливо зберегти й захистити. Ми обгороджуємо рідкісні дерева хвойні. Це не прості дешеві ялинки, які ніби шкода, але по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо зі всієї України, з-за кордону», – пояснює директор Парку культури Олександр Молодий.

У 2019, після крадіжок деяких дерев, у парку вирішили решту фарбувати спеціальною речовиною. Але це не допомогло.

«Ми в свій час перепробували дуже багато: ми фарбували, ми бризкали всякими сумішами – нічого не допомагало. Це другий рік поспіль ми це робимо (огороджуємо, – ред.) і воно рятує», – додає директор парку.

Ґрати встановлюють лише на цінні хвойні дерева. Таких у парку приблизно 20. Огорожу із дерев знімуть наприкінці січня.

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