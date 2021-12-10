Стало відомо, яка верхівка прикрасить головну ялинку країни

Ялинку прикрасять до 15 грудня

Верхівку головної ялинки країни на Софійській площі в Києві прикрашатиме земна куля, над якою буде зірка. Про це Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних свят, розповів УНН.

Так, на запитання, яка верхівка буде прикрашати головну ялинку, Добруцький відповів: «Земна куля і над нею зірка».

За його словами, планується, що повністю ялинку прикрасять 14-15 грудня.

Добруцький раніше повідомляв, що було три варіанти верхівки для головної ялинки країни. Остаточно визначитися планували 10 грудня.

Як повідомлялося, головна новорічна святкова локація на Софійській площі цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі.



Вона традиційно засяє 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

Нагадаємо також, що минулорого року верхівку новорічної ялинки на Софійській площі спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки. Проте, у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Пізніше капелюх повернули до святкового містечка на Софійській площі і він став арт-об’єктом, під яким можна зробити яскраве фото.

Минулорічна ялинка на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.

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