У Чернівцях правоохоронці спіймали фальшивомонетника



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Зловмисник збув підробленої валюти на загальну суму 6,5 тисяч євро

Чернівецькі поліцейські викрили зловмисника, який займався збутом підробленої іноземної валюти на території області.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, поліцейські з’ясували, що 43-річний житель обласного центру розповсюджував фальшиві купюри євро.

Зловмисник збув підробленої валюти на загальну суму 6,5 тисяч євро.

«Поліцейські затримали зловмисника та оголосили йому про підозру у виготовленні, зберіганні та збуті підроблених грошей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.