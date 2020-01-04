На Полтавщині шахраї ошукали людей через інтернет на 1 млн гривень



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Зловмисники розміщували на сайтах оголошень недостовірну інформацію про начебто продаж автомобілів, сільськогосподарської та побутової техніки, мобільних телефонів

Служба безпеки України блокувала у Полтавській області схему масштабного обкрадання людей, яку організували 12 жителів області, через інтернет на суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Полтавській області.

«Організоване злочинне угруповання до складу якого входило 12 мешканців регіону налагодило протиправний механізм одержання грошей від громадян. Зловмисники розміщували на сайтах оголошень недостовірну інформацію про начебто продаж автомобілів, сільськогосподарської та побутової техніки, мобільних телефонів. Покупці вказаної продукції перераховували гроші на один з банківських рахунків підставних осіб як передоплату. Проте товари замовники не отримували», - сказано у повідомленні.

Протиправна діяльність шахраїв завдала збитків громадянам на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Під час 25 обшуків у помешканнях та автомобілях організаторів угруповання правоохоронці виявили банківські картки, комп’ютерну техніку, зброю та інші речові докази незаконних дій.

Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.