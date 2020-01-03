Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, припинили злочинну діяльність шахраїв, які створили низку фіктивних веб-ресурсів.

Кіберполіція встановила, що зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад 100 тисяч доларів США щомісячно.

Шахраї працювали на території України та країн Європейського союзу. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За їх результатами було вилучено системні блоки, сервери та мобільні телефони.

Під час попереднього огляду цієї техніки працівники кіберполіції встановили, що зловмисники також продавали заборонені медичні препарати. Їх продаж здійснювався в Україні та за кордоном через мережу Інтернет.

Дії спритників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.