Суд повернув у власність громади Києва квартиру вартістю 2 млн грн



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Суд витребував квартиру з незаконного володіння

У власність територіальної громади Києва повернуто квартиру у Деснянському районі вартістю майже 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що квартира, розташована по вул. Драйзера, незаконно вибула із власності територіальної громади Києва з порушенням порядку відчуження об’єктів житлового фонду.

Зважаючи на грубі порушення законодавства та інтересів громади, місцева прокуратура звернулася до Деснянського районного суду Києва з позовом про витребування об’єкту нерухомості з незаконного володіння. Однак суд першої інстанції не задовольнив позов.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до Київського апеляційного суду з вимогою перегляду рішення районного суду.

Як результат, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та витребував квартиру з незаконного володіння.

Як повідомлялося, київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця м. Львів за фактом шахрайського заволодіння квартирою на вул. Пушкінській у Шевченківському районі столиці вартістю понад 10 млн гривень.