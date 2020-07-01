Пакетам торба! У Києві пройде акція «День без поліетилену»



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Поліетиленовим пакетам давно є альтернатива

3 липня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів

У п’ятницю, 3 липня, в рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів киян та гостей столиці запрошують приєднатися до акції «День без поліетилену» (International Plastic Bag-Free Day). Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Олександр Савченко.

«Маємо чудову пропозицію – цього дня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів, яким давно є альтернативні варіанти у вигляді екоторбинок, паперових пакетів, сіток, що називають «авоськами». Стильно та екологічно. Інформуйте друзів, викладайте фото в соціальних мережах, просувайте ідею екологічного способу життя», – звернувся Савченко.

Мета акції – сформувати нову екологічну поведінку, у повсякденному житті застосувати модель поведінки, притаманну для жителів ЄС, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, у тому числі, й поліетиленових пакетів. А в середньому період розкладу одного пакету становить 100-200 років.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 2051-1, у якому йдеться про заборону реалізації пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року. Згідно з проєктом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.

Законопроєкт передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані за рахунок об’єкта господарювання, який їх придбав.