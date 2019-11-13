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    Рада планує заборонити пластикові та оксорозкладні пакети

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    <span>В Україні людина щороку викидає близько півтисячі пластикових пакетів, при цьому період їх розкладання становить більше 100 років</span> - Рада планує заборонити пластикові та оксорозкладні пакети
    В Україні людина щороку викидає близько півтисячі пластикових пакетів, при цьому період їх розкладання становить більше 100 років
    Ілюстративне фото

    Заборона на використання пластикових пакети товщиною до 50 мікронів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства діятиме з 1 січня 2022 року

    Верховна Рада має намір заборонити поширення пластикових і оксорозкладних пакетів товщиною до 50 мікронів в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

    За прийняття відповідного законопроєкту №2051-1 за основу 12 листопада проголосували 365 депутатів при 226 необхідних.

    Законопроєктом забороняється з 1 січня 2022 року поширювати пластикові пакети товщиною до 50 мікронів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства.

    При цьому обмеження не поширюватимуться на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 мм, використовувані для м'яса, риби та продуктів із них, а також для сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

    Як повідомлялось, Верховна Рада має намір поетапно запровадити обмеження на виробництво, використання та поширення миючих засобів, що містять фосфати, аніонні поверхнево-активні речовини і такі, що містять хлор.

    Згідно з положеннями документа, з 1 січня 2020 року пропонується заборонити виробництво, використання та поширення на території України мийних засобів із масовою часткою фосфатів понад 5% маси миючого засобу, з 1 січня 2021 року - заборонити виробництво, використання та поширення миючих засобів із масовою часткою фосфатів понад 0,2%.

    З 1 січня 2020 року запроваджується заборона на виробництво, використання та поширення на території України миючих засобів, що містять хлор і хлорорганічні сполуки, з 1 січня 2021 року - на виробництво, використання та поширення миючих засобів із масовою часткою аніонних поверхнево-активних речовин понад 3,0%.

    екологія Верховна Рада українці пластик
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