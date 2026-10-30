Палали склади та будинки: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву (фото)
У Дніпровському районі внаслідок влучання частково зруйновано одноповерхову будівлю, де спалахнула пожежа
У ніч проти 30 жовтня столиця зазнала чергової ворожої атаки. Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула одна особа, а в кількох районах міста зафіксовано руйнування та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними рятувальників, у Дніпровському районі внаслідок влучання частково зруйновано одноповерхову будівлю, де спалахнула пожежа. Під час проведення розвідки та ліквідації наслідків надзвичайники виявили тіло загиблої людини. Також у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку та припарковані поруч автомобілі.
Паралельно ворожі удари спричинили пожежі й у Дарницькому районі столиці. Там вогонь охопив нежитлові об’єкти: за однією з адрес горіла складська будівля, за іншою – покрівля недіючої споруди, сміття та деревина.
На місцях подій працювали підрозділи ДСНС та всі оперативні служби міста. Вогнеборці ліквідували всі осередки загорянь та оприлюднили фото з наслідками нічного удару.
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни воучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа. У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.
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