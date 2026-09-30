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Російська влада засудила Каньє Веста через його любов до Гітлера

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Каньє Вест публічно заявляв про свою прихильність до Гітлера
фото: РА

Концерти Каньє Веста розкололи прихильників Путіна

Концерти американського репера Каньє Веста, які мали відбутися у жовтні у Росії, остаточно скасовано. Проти виступу в Санкт-Петербурзі виконавця виступили російські політики, згадуючи про його прихильність до Гітлера. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Так, два концерти репера Каньє Веста у Санкт-Петербурзі, які були заплановані на 10 та 11 жовтня, скасували після кількох тижнів суперечок між організаторами та «Газпром Ареною».

Зокрема, скасування концертів підтвердила американська агенція Access Opera та закликала росіян звертатися за поверненням коштів за квитки до російського організатора Say Agency. Офіційної причини скасування концертів не оголошено. Так, як пише The Moscow Times, місцеві видання повідомили, що скасування відбулося після телефонного дзвінка «згори», припустивши, що Кремль міг втрутитися у ситуацію.

Напередодні російські політики висловлювали своє невдоволення майбутніми концертами американця у Санкт-Петербурзі. Наприклад, депутат Держдуми Микола Новічков заявив, що вимагатиме їх скасування, якщо репер не висловить свою солідарність «російському народу». Також він закликав російський Мінкульт перевірити заяви Каньє Веста про нацизм. «Пропаганди нацизму в Росії бути в принципі не може», – казав росіянин.

Серед тих, хто виступив проти концертів іноземної зірки, також були низка росіян, як актриса Яна Поплавська, співак Юрій Лоза та інші. Водночас улюблений співак Путіна, Ярослав Дронов, відомий як Shaman відмовився виступати з Вестом.

Про концерт Каньє Веста також висловлювалася директорка Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. «Шанувальник Адольфа Гітлера репер Каньє Вест їде з концертами в Росію. Головне, щоб не виступив у футболці зі свастикою в Ленінграді, який пережив блокаду», – сказала вона.

Разом із цим новина про концерти Каньє Веста розколола прихильників Путіна. Депутат Віталій Мілонов навпаки запропонував реперу вивчити російський шансон і заспівати разом із Михайлом Шуфутинським пісню «Тихо, как в раю». Серед росіян, які підтримали концерти іноземця, був співак Сергій Лазарєв, продюсери Яна Рудковська та Йосип Пригожин. Ба більше, заступниця голови комітету з міжнародних відносин Світлана Журова навіть допустила зустріч Веста з Володимиром Путіним.

Зазначимо, 1 грудня 2022 року Каньє Вест заявив, що йому подобається Гітлер, і він бачить у ньому хороші риси. Також репер сказав, що любить євреїв і нацистів. У травні 2025 року він випустив пісню Heil Hitler, у якій використав фрагмент промови Гітлера та нацистські гасла.

До слова, у турецькій агенції, яка організовувала виступ Каньє Веста у Стамбулі, з'явилася попередня дата його можливого концерту в Москві – 10 липня 2027 року.

Нагадаємо, «Главком» розповідав деталі сутички організаторів концертів американського репера Каньє Веста в Санкт-Петербурзі та «Газпром Арени». До слова, «Газпром Арена», де 10 та 11 жовтня мали відбутися два шоу артиста, заявила, що не укладала договору на проведення заходів. Водночас організатори наполягали, що концерти не були скасовані. 

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Теги: росія путін концерт Каньє Вест росіяни

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