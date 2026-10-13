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Російські дрони атакували Хмельниччину: пожежа на АЗС, є поранені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Російські дрони атакували Хмельниччину: пожежа на АЗС, є поранені
Через падіння уламків безпілотника на автозаправній станції виникла пожежа
фото ілюстративне

Хмельницька ОВА: за добу в області травмувалися шестеро людей, пошкоджено підприємство

Унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на Хмельниччині загорілася автозаправна станція, двоє людей отримали легкі поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію.

Що відомо про наслідки атаки

Пожежу на автозаправній станції спричинило падіння уламків. Двоє людей отримали легкі поранення. Загалом упродовж доби в області травмувалися шестеро людей, усі з легкими пораненнями.

Унаслідок атак постраждали такі об'єкти:

  • автозаправна станція, де виникла пожежа;
  • паркан приватного домогосподарства;
  • металевий контейнер на території одного з підприємств.

На місцях подій працюють усі необхідні служби. У дописі адміністрації зазначено, що деталі оприлюднять згодом.

Що кажуть в адміністрації про небезпеку

Російські окупанти безперервно атакують Хмельницьку область безпілотниками, доба в регіоні неспокійна. Сили протиповітряної оборони ефективно працюють по ворожих цілях, зазначили в обласній військовій адміністрації.

У повітряному просторі України, на момент публікації, перебуває значна кількість ворожих безпілотників. Хмельницька обласна військова адміністрація закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня російський удар пошкодив медзаклад на Хмельниччині: четверо пацієнтів отримали травми, постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Раніше, 19 вересня, після російської атаки на Хмельниччині загорілося підприємство. Загиблих і травмованих тоді не було.

До слова, 13 вересня атака РФ спричинила пожежі в області: загорілися житловий будинок і територія підприємства. Також у вересні помер ще один житель Хмельницького. Його поранило 5 вересня уламками російського безпілотника, які впали на житловий будинок.

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Теги: пожежа АЗС будинок Хмельницький Хмельниччина окупанти

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